OPA Assiteca al via, Consob approva documento offerta

(Teleborsa) - Ladi offerta relativo all'offerta pubblica di acquistopromossa da Howden Italia Holdings S.r.l. (controllata del gruppo internazionale di intermediazione assicurativa) sulle azioni ordinarie di, gruppo attivo nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato su Euronext Growth Milan. Il periodo di adesione all'offerta avrà inizio alle ore 08:00 (ora italiana) dele termine alle ore 17:40 (ora italiana) del, estremi inclusi (salvo proroghe). L'OPA è finalizzata al delisting delle azioni di Assiteca da Piazza Affari.L'offerta ha permassime n. 2.007.978 azioni ordinarie dell'emittente, pari a circa il 4,705% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni di Assiteca in circolazione dedotte le complessive n. 40.665.375 azioni dell'emittente, pari a circa il 95,295% del relativo capitale sociale, già detenute da Howden. Ilè di 5,624 euro per ciascuna azione Assiteca portata in adesione.