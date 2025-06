Mare Group, controvalore OPAS su ELES diminuito a 7,8 milioni di euro. Inizio a luglio

Mare Engineering Group

ELES

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilche si impegna ad acquistare nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio () volontaria parziale su, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, risulta pari aL'annuncio arriva alla luce deglia partire dal 12 giugno 2025, per cui Mare Group detiene complessivamente 3.075.000 azioni ordinarie, pari al 17,2953% del capitale di ELES, rappresentative del 16,2215% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie. In ragione di quanto sopra, l'dell'offerta si è ridotto da 14.773.500 aMare Group precisa che in ogni caso il periodo di offerta partirà nel mese die potrebbe indicativamente essere ultimata entro la fine dello stesso mese.La società metterà a disposizione degli investitori, su base volontaria, un documento descrittivo dell'offerta allo scopo di fornire agli investitori elementi informativi utili ad effettuare un corretto apprezzamento e applicherà volontariamente, per quanto possibile, procedure di offerta in linea con quelle attuate sul mercato per offerte pubbliche volontarie parziali regolate dal TUF e dal Regolamento Emittenti. Tenuto conto del fatto cherelativa all'approvazione del Documento di Offerta, l'offerta potrà essere eseguita in un arco temporale più breve. Il periodo di offerta e la data prevista per il pagamento del corrispettivo verrà resa nota nel Documento di Offerta.