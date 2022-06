Gas, rigassificatore Olt: in aste già allocato 83% capacità

(Teleborsa) - Si sono concluse con successo, lo scorso 10 giugno, lerigassificatore al largo della costa di Livorno, per l'allocazione della capacità continuativa per il conferimento pluriennale con manifestazione di interesse, dall'anno termico 2022/2023 all'anno termico 2032/2033. La capacità di rigassificazione – fa sapere la società in una nota– è stata offerta inIn particolare, sono statiin ciascun anno termico a partire dal 2023/2024 fino al 2026/2027.Complessivamente in ciascuno degli anni è stato allocato l'(standard metri cubo). È stata inoltre allocata tutta la capacità ancora disponibile per l'anno termico 2022/2023, pari a 33 slot da 155mila m3liq."In uno scenario internazionale molto complesso e incerto – dichiarano da– i risultati delle aste rappresentano un segnale incoraggiante per il sistema di approvvigionamento energetico del Paese. Il nostro terminale potrà continuare a fornire, dunque, un supporto importante alle forniture di gas per il prossimo decennio".