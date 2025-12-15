ContourGlobal si aggiudica tre progetti in Italia da 80 MWdc nelle aste FerX e NZIA

KKR

(Teleborsa) -, azienda del fondo americanoe con headquarter a Milano,, per impianti da realizzare con capacità totale di circa 80 MWdc nelle aste nazionali FerX e NZIA, inserite nel contesto del FerX Transitorio, meccanismo approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), volto a sostenere lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti aggiudicatari provengono dal portafoglio LIMES, acquisito dal Gruppo nel febbraio 2025, e contribuiscono a rafforzare ulteriormente la pipeline di sviluppo di ContourGlobal in Italia.Nell'ambito delle aste aggiudicate dal GSE, ContourGlobal ha, includendo quindi una quota ulteriore che opererà in modalità merchant al di fuori dello schema di gara.Il progetto aggiudicatario a seguito della prima asta FerX prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 37 MWdc in Sicilia, provincia di Trapani. I, con entrata in esercizio prevista per il 2027. ContourGlobal si è aggiudicata inoltre due progetti nell'ambito della procedura NZIA, per una capacità complessiva di 43 MWdc, entrambi localizzati nella provincia di Ragusa (Sicilia) con entrata in esercizio prevista nel 2027."La partecipazione alle gare NZIA e FER X rappresenta per ContourGlobal un passaggio strategico a livello globale. Questi meccanismi competitivi ci permettono di, e l'Italia occupa una posizione centrale in questa strategia - ha commentato l'- Puntiamo a raddoppiare la nostra presenza nel Paese entro il 2027 come parte delle nostre ambizioni di crescita europea, e i risultati ottenuti confermano la solidità del nostro impegno e delle nostre capacità di sviluppo, ingegneria, acquisti e, a brevissimo, anche di costruzione".Grazie ad un percorso di sviluppo articolato tra revamping e repowering iniziato nel 2024, e nuova capacità ottenuta nelle recenti aste, ContourGlobal. L'azienda opera già 71 impianti distribuiti in 14 regioni e disponeva, a inizio programma, di 95 MWdc di capacità installata, che raggiungeranno 190 MWdc entro il 2027.