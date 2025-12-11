Milano 12:46
Aste BTP, collocati 5 miliardi di euro con rendimenti in aumento
(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 5 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata dell'11 dicembre 2025.

In particolare, sono stati collocati 3 miliardi di euro del BTP 2,35% 3 anni scadenza 15-01-2029, per cui la domanda ha raggiunto 4,36 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,46. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,58%, ovvero 20 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 13 novembre 2025.

Inoltre, è stato collocato 1 miliardo di euro del BTP 2,7% 5 anni scadenza 01-11-2030, per cui la domanda ha raggiunto 1,95 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,96. Il rendimento lordo si è assestato al 2,87%.

Infine, è stato collocato 1 miliardo di euro del BTP 3% 5 anni scadenza 01-10-2029, per cui la domanda ha raggiunto 1,81 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,82. Il rendimento lordo si è assestato al 2,70%.
