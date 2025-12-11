Aste BTP, collocati 5 miliardi di euro con rendimenti in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hadi BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata dell'11 dicembre 2025.In particolare, sono stati collocati 3 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 4,36 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,46. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,58%, ovvero 20 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 13 novembre 2025.Inoltre, è stato collocato 1 miliardo di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 1,95 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,96. Il rendimento lordo si è assestato al 2,87%.Infine, è stato collocato 1 miliardo di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 1,81 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,82. Il rendimento lordo si è assestato al 2,70%.