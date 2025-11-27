Aste titoli di Stato, collocati 9,5 miliardi di euro con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 9,5 miliardi di euro
di BTP
e CCTeu
nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 27 novembre 2025
.
In particolare, sono stati collocati 2,75 miliardi di euro
del BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031
, per cui la domanda ha raggiunto 4,2 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,53. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo
si è assestato al 2,74%
, ovvero 1 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 30 ottobre 2025.
Inoltre, sono stati collocati 2,75 miliardi di euro
del BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036
, per cui la domanda ha superato 4,3 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,57. Il rendimento lordo
si è assestato al 3,44%
, ovvero 2 punti base sotto a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 30 ottobre 2025.
Sono stati anche collocati 4 miliardi di euro
del CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035
, per cui la domanda ha raggiunto 5,67 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,42. Il rendimento lordo
si è assestato al 2,84%
.