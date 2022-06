Referendum, il costituzionalista Celotto: affluenza ai minimi, segnale di disaffezione verso lo strumento referendario

(Teleborsa) - “I dati forniti dalsuiriportano un’pari al 20%. Un risultato inferiore rispetto al 23% del 2009 che rappresenta il minimo nella storia italiana. Siamo lontani anche dal 31% del 2016, ultimo referendum votato. Questa percentuale è ben al di sotto della soglia fissata dall’art.75 della Costituzione per l’approvazione dei quesiti referendari ed è indice di una disaffezione dell’elettorato rispetto all’utilizzo dello strumento referendario in relazione a questioni particolarmente tecniche come oggi la regolamentazione della giustizia". È quanto ha dichiarato, Professore di Diritto costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”, in merito ai dati forniti dal Ministero dell’Interno sull’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia."In Italia – ha ricordato –, ilè il principale strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. Gradualmente, tuttavia, ha assunto sempre di più unfinendo per svolgere una funzione di sollecitazione di fronte all’del Parlamento. In tal senso, l’affluenza registrata oggi è un dato che appare in linea con l’alto livello di astensionismo presente nel nostro Paese, pari almeno al 30%"."Ad ogni modo, come evidenziato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel discorso di insediamento, appare evidente la necessità di avviare unche deve interessare sia il referendum nella sua essenza, sia il versante della giustizia, al fine di sanare le maggiori criticità attualmente esistenti. Un monito che chiama in causa le singole forze politiche in vista dell’imminente voto finale al Senato sullaprevisto per mercoledì 15 giugno”, ha concluso il professor Celotto.