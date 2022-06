Terna, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Terna

l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2022, dal 6 al 9 giugno 2022, complessive(pari allo 0,027% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,7411 euro per azione, per unpari aL’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 26 maggio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2022-2026, a decorrere dal 27 maggio 2022 nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare, nonché a quanto comunicato il 6 giugno scorso.Nell’ambito del Programma, Terna ha quindi acquistato complessivamente 1.280.717 azioni proprie (pari allo 0,064% del capitale sociale) per un controvalore pari a 9.999.993,13 euro. Conseguentemente, il Programma, avviato in data 27 maggio 2022, si è concluso, essendo stato raggiunto l’ammontare massimo dello stesso, come da comunicato stampa del 26 maggio 2022.A Milano, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,12%.