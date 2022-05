Terna avvia programma ESG-linked di acquisto azioni proprie

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, per un esborso massimo pari a 10 milioni di euro e per un numero di azioni non superiore a 1,95 milioni (rappresentative dello 0,10% del capitale). Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati. Ai fini della sua esecuzione, Terna ha conferito in data odierna apposito incarico a BNP Paribas Exane.Il programma è a servizio del Piano Performance Share 2022-2026 destinato al management e/o di altri eventuali piani di incentivazione azionaria. Il buyback prevede anche unlegato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance ().Alla data odierna, la, pari allo 0,154% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.