Eduiren lancia il corso di formazione per docenti sulla transizione ecologica

Gruppo Iren

(Teleborsa) -, divisone educational del, ha lanciato undedicato ai temi della, una delle prima iniziative di questo genere in Italia.L'iniziativa battezzataha l’obiettivo di, nello sviluppo di un’offerta didattica innovativa e legata alla sostenibilità ambientale, all’ecologia e all’Agenda 2030. Un modo per dare risposta alla necessità di introdurre nei programmi scolastici questi temi ed alle nuove esigenze di formazione che ne derivano.In una, dal 20 al 28 giugno, ai partecipanti verranno fornitianche grazie a una formazione specifica su alcuni strumenti digitali (virtual lab, lavagne interattive, ecc). Brevi interventi teorici, sperimentazioni guidate, workshop tra pari e kit didattici consentiranno ai partecipanti al corso di affrontare i concetti chiave di energia e transizione energetica, con collegamenti ai temi del recupero e valorizzazione dei rifiuti, dell’acqua e dell’innovazione tecnologica, nell’ottica di favorire un approccio di cittadinanza attiva, che preveda un coinvolgimento diretto degli studenti.Il corso, che, è organizzato dalla Fondazione Golinelli per Eduiren, in collaborazione con La Lumaca, ed è disponibile anche sulla piattaforma di formazione del Ministero dell’Istruzione, con la possibilità di ricevere un attestato corrispondente a una unità formativa riconosciuta.