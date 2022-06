Euronext acquista da Nexi componente tech delle attività di capital markets

Euronext

(Teleborsa) -, il principale mercato finanziario europeo, ha sottoscrittoda, PayTech quotata su Borsa Italiana, della, la principale piattaforma di trading fixedincome di Euronext, ed Euronext Securities Milan (già Monte Titoli). Il prezzo d'acquisto sarà corrisposto in contanti e ammonta a circa, fatti salvi i consueti correttivi al closing (previsto per la seconda metà del 2022). Nexi continuerà a fornire servizi tecnologici a Euronext nell'ambito di accordi transitori e altri servizi nell'ambito dei relativi accordi commerciali.Per Nexi la cessione delle attività di Capital Markets è il risultato di una, finalizzato a una maggior focalizzazione nei mercati di riferimento. Per Euronext si tratta di un nuovo passo nellain quanto migliora ulteriormente le competenze e le capacità tecnologiche nel trading e nel post trade. L'operazione rafforzerà anche le operazioni principali di MTS ed Euronext Securities Milan, che sono entrate a far parte di Euronext nell'aprile 2021."Questa cessione, coerente con la nostra strategia conseguente alle fusioni con SIA e Nets, ci permetterà di concentrarci ulteriormente sul nostro core business, i pagamenti digitali, accelerando la nostra crescita in Europa e focalizzandoci sulla realizzazione di sinergie", ha dichiaratodi Nexi."La prevista acquisizione degli asset tecnologici alla base di MTS ed Euronext Securities Milan è una pietra miliare nell'integrazione del Gruppo Borsa Italiana - ha commentatodel Managing Board di Euronext - Per Euronext poter disporre della proprietà intellettuale delle attività critiche è una parte fondamentale di una strategia che mira a garantire la solidità della nostra operatività, ad un ulteriore sviluppo e all’innovazione dei prodotti. Non vediamo l'ora di accogliere i nuovi team nel Gruppo Euronext".