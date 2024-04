Cerruti (Italian Tech Alliance): "Bene Piano strategico CDP Venture Capital"

(Teleborsa) -l’associazione italiana del Venture Capital, degli investitori in innovazione e delle startup e PMI innovative, "mostra di apprezzare nel complesso il Piano Industriale di CDP Venture Capital, presentato oggi a Milano". presentato oggi dall’Amministratore Delegato di CDP Venture Capital Agostino Scornajenchi tenga conto di alcuni dei suggerimenti che erano stati avanzati dalla nostra associazione nella fase di stesura. Apprezzabili in particolare sono l’espressione della volontà di investire crescentemente in maniera indiretta, con l’auspicio che questo metodo divenga sempre più centrale nella implementazione del piano, e il focus su verticali specifiche, che possano contribuire al rilancio economico e sociale del Paese, spiega Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance. Per quanto riguarda la fase di raccolta, auspichiamo che CDP Venture Capital possa agevolare il lavoro di attrazione investimenti che tanti operatori stanno portando avanti con soggetti istituzionali- come casse previdenziali e fondi assicurativi- che fino ad oggi sono stati timidi nel dare fiducia all’economia reale delSistema Paese.Il lavoro svolto fin qui da CDP Venture Capital ". La ripartenza organica della sua operatività è un tassello fondamentale nel percorso di crescita dell’ecosistema dell’innovazione, e ci stiamo adoperando affinché possa essere presto accompagnata dal tanto atteso varo dello Startup Act 2.0 da parte del Governo”, conclude Cerruti.