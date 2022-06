Gas Plus, avvio produzione gas in giacimenti progetto Midia in Romania

Gas Plus

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e quarto produttore italiano di gas naturale, ha comunicato l'nei giacimenti del progettoin Romania. Gas Plus è uno dei partner della joint-venture che segue il progetto.Si tratta deled è l'unico progetto in sviluppo in atto. Il Progetto MGD fornirà non solo il 10% della domanda di gas rumena, ma anche un percorso, e forse anche l'infrastruttura, per altri progetti di sviluppo nel Mar Nero.L', comunicato al mercato il 20 maggio 2022 , sarà effettuato in sede di pubblicazione dei dati della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022, sottolinea Gas Plus.