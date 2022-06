Trasporti, La Rocca (Italo) su proroga obbligo mascherine: altra tegola per settore

(Teleborsa) -Cosìa,"I- prosegue l'Ad -hanno voglia di muoversiL’effetto che avrà in questi mesi estivi sara quello di una grande difficoltà per tutti i passeggeri e per le aziende di trasporto."Tutto quello fatto in questi due anni per la sicurezza dei treni, la sanificazione e pulizia continua, gli investimenti tecnici e quelli organizzativi, i filtri HEPA,