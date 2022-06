Generali e Telepass lanciano Next: il dispositivo che rivoluziona la mobilità

(Teleborsa) -, già sperimentata con il cashback autostradale e la copertura collisione autostradale, grazie al, il primo dispositivo di nuova generazione destinato a rivoluzionare la mobilità quotidiana degli automobilisti italiani. Un unicoper un’esperienza cliente semplice e sicura grazie all'uso dell'IoT, dei big data, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie robotiche."In 5 anni in Generali abbiamo innovato l’assicurazione per la mobilità: assicurando per la prima volta lo spostamento della persona, non più solo l’auto", spiegano, Ceo Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer di Generali Italia, e, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia."Attraverso questa partnership con Telepass - affermano - rafforziamo il nostro impegno nella costruzione di un ecosistema di mobilità con servizi innovativi, tecnologici, data-driven e personalizzabili per creare soluzioni uniche ed eccellenti per i clienti Telepass e Generali. Con Next nasce, infatti, il primo dispositivo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio. Una soluzione unica a livello internazionale con la quale puntiamo a raggiungere 1 milione di clienti Telepass entro il 2022"."Abbiamo intercettato da parte del nostro pubblico di riferimento un’esigenza di mobilità facilmente fruibile e connessa e proponiamo, insieme a Generali Italia, una soluzione innovativa per offrire ai clienti un’esperienza di mobilità semplice, fluida, smart e personalizzata", ha sottolineato, Chief Executive Officer del Gruppo Telepass, aggiungendo "il nuovo prodotto conferma Telepass come un ecosistema di servizi sulla mobilità a 360° e lo proietta nella costruzione del futuro della mobilità sempre più connessa".Next è la prima soluzione al mondo, brevettata da Generali e Telepass, che. Una risposta alla crescenteverso nuove forme di: oggi il 47% utilizza un’auto connessa, il 64% preferisce gestire i servizi in modalità self-service, il 40% predilige lo spostamento multimezzo, il 70% aspira a un mezzo elettrico o ibrido e si attende un raddoppio del numero di persone che utilizzerà il car sharing entro il 2025.offerti - dal semplice telepedaggio al pagamento di carburante e parcheggio tramite comando vocale - sono, capace di anticipare e supportare le esigenze delle persone e di coniugare il meglio dei servizi assicurativi e di mobilità. Sarà possibile usufruire dicome cashback, telepedaggio, parcheggio, lavaggio auto, ma anche dicome l'apertura cancello, lo Skipass o il lavaggio auto a domicilio. E grazie allesarà possibile usufruire delo essere, richiedere un contatto in vivavoce con un operatore in caso di bisogno, ottenere la certificazione dello stato di utilizzo e delle percorrenze della propria auto, attivare il servizio "trova veicolo" o attivare un "geo-fence", un perimetro virtuale per impostare alert di entrata o uscita su un’area definita.Grazie a Next si potrannoalla guida, generando un, perchè è dimostrato che grazie al real time coaching 1 cliente su 3 guida in maniera più sicura e grazie al sistema di e-call per l'attivazione di emergenza si stima che potrebbero essere salvate 2.500 persone all’anno in Europa. In più la copertura auto è social perché estendibile fino a 5 parenti, e c'è anche un notevole impatto ambientale in termini di risparmio di carburante, carta risparmiata e CO2 in meno generata dal servizio telematico.