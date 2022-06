Inify Laboratories è sbarcata su Euronext Growth Oslo

Euronext

(Teleborsa) -, azienda svedese che fornisce diagnostica per il cancro attraverso servizi di laboratorio ultramoderni,. Si tratta della sesta quotazione da inizio 2021 su Euronext Growth Oslo. Inify Laboratories afferma di utilizzare un flusso di lavoro completamente digitale, standardizzato e supportato dall'intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità e i tempi di risposta, con un focus sul cancro alla prostata.L'azienda sta attualmente costruendo un laboratorio ultramoderno situato a Solna, in Svezia. La società è uno, quotata a Oslo Bors (parte del gruppo). All'apertura, il prezzo delle azioni è stato fissato a 4 NOK, corrispondente a un valore totale stimato di 181 milioni di NOK (circa 17 milioni di euro)."Con undi 150 milioni di NOK (circa 14 milioni di euro), fornito attraverso un'emissione di azioni a favore di azionisti a lungo termine, nonché del management e del consiglio di amministrazione, abbiamo tutti i prerequisiti in atto per sviluppare l'azienda e creare un monumentale cambio di paradigma nella diagnostica del cancro", ha commentatodi Inify Laboratories.