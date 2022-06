Palermo-Catania, RFI: pubblicata gara per tratta Nuova Enna - Dittaino

(Teleborsa) -ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale, un altro passo verso la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania. La gara – fa sapere RFI in una nota – ha un valore difinanziati anche con i fondi del PNRR, e si aggiunge a quella appena pubblicata per la tratta Dittaino - Catenanuova. Il bando è stato pubblicato nuovamente in Gazzetta dopo l'adeguamento dei quadri economici dei progetti in considerazione dell'incremento dei prezzi delle materie prime.Nel lotto fra Nuova Enna e Dittaino è prevista la realizzazione diper una lunghezza complessiva di 8,5 chilometri, e di undella lunghezza di un chilometro. Sarà inoltre realizzata la nuova stazione di Nuova Enna e rinnovata quella di Dittaino."Al termine dei lavori lungo tutto l'asse Palermo – Catania sarà possibile andareRiduzioni dei tempi di viaggio progressive – annuncia RFI – sono previste comunque già prima di tale data, grazie all'attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni".