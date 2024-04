Mundys, nuova squadra per Yunex Traffic: CEO Jon Newhard

(Teleborsa) -peche avvia una nuovasi tratta dello statunitensenominato negli scorsi giorni dalla Capo Gruppo infrastrutturale e dei servizi di mobilitàanche ildella società di Monaco specializzata in sistemi di smart traffic e rilevata circa due anni fa da Siemens.responsabile degli investimenti aeroportuali e nel settore mobility di Mundys) entra nel Board, insieme al Cfo di Yunex Jan Villwock Tiziano Ceccarani, che di Mundys è ilil nuovo membro del Supervisory Board di Yunex, insieme alla Presidentead Andrea Varese e Mario Colombo, oltre ai rappresentanti delle forze sindacali, come è di usanza in Germania. È questa la squadra manageriale chiamata di fatto a guidare laE' quanto si legge suè uno dei principali specialisti del settore dell'Intelligent Transport System, che frequenta da oltre vent'anni: è stato ai vertici di realtà globali come Trafficware e Cubic. Dopo una laurea in Economia e Ingegneria a West Point, ha completato un Mba in General Management presso la Harvard Business School., l'edge computing e la diffusione dei digital twins siano tra le tecnologie emergenti più interessanti per contribuire a risolvere le sfide della mobilità di domani", ha dichiarato Newhard a MoltoEconomia.