BCE, Fitch: scudo anti-spread frena tensioni ma non migliora rating paesi indebitati

(Teleborsa) - Ildella BCE potrebbe "ridurre il rischio che forti oscillazioni dei rendimenti influiscano negativamente sulla dinamica del debito nei paesi dell'eurozona con un alto debito". Ciò sosterrebbe il merito di credito (rating) di questi Stati, ma "iper la valutazione del rating stesso". lo affermano gli analisti di Fitch Ratings in un nuovo report sul tema.L'agenzia di rating evidenzia che una certa divergenza nei rendimenti obbligazionari "". Ciò può tradursi in condizioni di finanziamento diverse per l'economia reale, che però non ostacolano la capacità della BCE di realizzare i propri mandati. Tuttavia, se i rendimenti aumentano molto bruscamente si può venire a creare frammentazione. ", come nel 2011-2012, quando l'eurozona ha sperimentato un livello di frammentazione che la BCE cercherà di evitare", afferma Fitch.Sottolineando che al momento gli spread sui titoli periferici restano lontani dai livelli del 2011-2012 e l'aumento dei rendimenti a breve è stato relativamente contenuto, Fitch si dice comunque dubbiosa della capacità della BCE di mettere a punto un efficace programma "anti-frammentazione", anche per idi Francoforte.Gli analisti ritengono che il nuovo strumento "comporterà probabilmente". Viene visto come poco probabile l'utilizzo dell'Outright Monetary Transactions (creato nel 2012, ma mai utilizzato), in quanto è soggetto alle condizionalità del Meccanismo europeo di stabilità (MES), a cui i paesi non sono disposti a sottomettersi.Le indiscrezioni di stampa suggeriscono che il. "Ciò potrebbe essere dovuto al rispetto delle normali raccomandazioni della Commissione europea sulle economie della zona euro o alla sterilizzazione degli acquisti da parte della BCE per evitare di esacerbare le pressioni al rialzo sui prezzi", ipotizza Fitch.L'agenzia di rating si aspetta comunque che il consiglio direttivo della BCE, poiché il mancato annuncio del nuovo meccanismo potrebbe altrimenti innescare una reazione negativa del mercato.