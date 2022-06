INPS, nel 2021 lavoratori domestici in crescita

(Teleborsa) - Nelcon contributi all’Inps sono statcon un incremento del(+18.273 lavoratori). E' quanto emerge dall'Aggiornamento Osservatorio Lavoratori domestici dell'INPS nel quale si segnala- si legge - sono dovuti, inizialmente (marzo 2020), a una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante ile, successivamente, al decreto “Rilancio” che ha regolamentato l’emersione di rapporti di lavoro irregolari - soprattutto per i lavoratori stranieri - e i cui effetti si sono estesi anche al 2021: tra il 2020 e il 2021, i lavoratori domestici stranieri sono aumentati del 3,2%. Anche i dati del triennio 2019-2021 mostrano per i lavoratori stranieri un trend più dinamico e generalizzato, con una crescita pari a +11,9%, e un andamento invece più discontinuo per i lavoratori italiani, cresciuti di +13,5% tra il 2019 e il 2020 e diminuiti di -0,9% nell’ultimo anno.Nel corso del 2021, comunque, il, soprattutto nel quarto trimestre, con alcune differenze tra italiani e stranieri: i lavoratori italiani presentano un lieve andamento decrescente dal primo al quarto trimestre; tra i lavoratori domestici stranieri, invece, si osserva un più evidente andamento decrescente a partire dalla seconda metà dell’anno, correlato probabilmente all’esaurirsi degli effetti del decreto “Rilancio” che ha regolamentato l’emersione di rapporti di lavoro irregolari.Con l’incremento di lavoratori del biennio 2020-2021, il peso delle donne è diminuito e nel 2021 si attesta all’84,9%, mentre gli uomini, superando nel 2021 le 144.000 unità, fanno registrare un incremento di oltre il 17% rispetto al 2020 (quasi il 50% in più rispetto al2019).l’area geografica con il maggior numero di lavoratori (30,5%), seguita dal Centro con il 26,8%, dal Nord-Est con il 20,5%, dal Sud con il 13,0% e dalle Isole con il 9,2%. Mentre la regione con il maggior numero di lavoratori domestici è la Lombardia con 184.806 lavoratori (19,2%), seguita dal Lazio (13,5%), dall’Emilia Romagna (8,9%) e dalla Toscana (8,5%). In queste quattro regioni si concentra poco più della metà dei lavoratori domestici in Italia.La composizione dei lavoratori per nazionalità evidenzia una forte prevalenza dNell’ultimo anno, infatti, il numero dei lavoratori stranieri è cresciuto del 3,2% rispetto all’anno precedente, mentre per la prima volta si registra una diminuzione dei lavoratori italiani (-0,9%).La maggior parte deLa classe d'età “50-54 anni” è quella con la maggior frequenza tra i lavoratori domestici, conun peso pari al 17,0% del totale.Quanto all'analisi dei datiLe donne in media hanno una retribuzione più alta rispetto agli uomini. Il 43,6% degli uomini si colloca sotto i 5.000 euro l’anno, contro il 40,4% delle donne.