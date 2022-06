BlackBerry, ricavi oltre attese grazie a software automotive e cybersecurity

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha registrato undi 168 milioni di dollari nel primodell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 maggio 2022), contro i 174 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le entratesono state di 51 milioni di dollari, in aumento del 19% anno su anno, mentre il fatturato dellaè stato di 113 milioni di dollari, in crescita del 6%.IlAdjusted è stato del 63%. Laè stato di 0,05 dollari, mentre quella reported di 0,31 dollari, principalmente per una transazione una tantum per contenzioso di 165 milioni di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava una perdita per azione di 0,05 dollari su ricavi per 160,7 milioni di dollari."Il business IoT ha mantenuto il suo slancio di nuovi successi di design, inclusi gli Advanced Driver Assistance Systems e i Digital Cockpits nel settore automotive - ha commentato il- Il business della sicurezza informatica ha dimostrato una solida trazione nel mercato registrando una crescita delle fatturazioni anno su anno a due cifre. Date le sue interessanti opportunità di mercato e le sinergie man mano che i due mercati continuano a convergere, la".