Spindox nel progetto Ue Shift2SDV per applicazione IA nel settore automobilistico

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), è partner con Spindox Labs di- a common Software development framework and hardware independent microservice-oriented middleware architecture for the stepwise migration to the Software Defined Vehicle of the Future – progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programmaL’del progetto, in partenza il 1° luglio 2025 e della durata complessiva di 36 mesi, è la creazione di unattraverso un framework middleware all'avanguardia, che fornirà microservizi su cui costruirein base alle componenti hardware.Ilsarà impegnato in attività delcomplessivo di circa. Coordinato dalla società austriaca Virtual Vehicle Research GmbH, vedrà la partecipazione di 80 partner, provenienti da 15 Paesi: oltre ad Austria e Italia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia e Turchia.L’ammonta per Spindox Labs a, cofinanziato dalla Chips Joint Undertaking (Chips JU) Europea e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) Italiano. Spindox Labs contribuirà allo sviluppo diper l’introduzione dibasati sull’, oltre che all’esecuzione ed integrazione di Application Programming Interface (API)."La partecipazione al progetto – rileva, Managing Director di Spindox Labs – costituisce il seguito di esperienze per noi molteplici nel settore automotive, dove abbiamo maturato una solida esperienza nello sviluppo di soluzioni per l’auto connessa e l’elaborazione di dati di telemetria in tempo reale. Shift2SDV ci induce ora a ulteriori sfide nello sviluppo di software per il settore automobilistico, ampliando ulteriormente il nostro know-how nel campo dell’Intelligenza Artificiale".