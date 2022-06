Poste Italiane, OPA su Sourcesense per sviluppare applicativi basati su cloud

Poste Italiane

Sourcesense

(Teleborsa) -promuoverà, di concerto con alcuni azionisti della società obiettivo, un'offerta pubblica di acquistosulla totalità delle azioni ordinarie e dei warrant di, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese. Quotata a Piazza Affari dall'agosto 2020, Sourcesense ha, basate su tecnologia open source. Nel 2021 ha realizzato ricavi pari a 22,6 milioni di euro (+31% rispetto al 2020) ed un EBITDA pari a 3 milioni di euro (+44% rispetto al 2020) con un margine del 13%.L'operazione prevede unofferto(corrispondente ad un premio del 24% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) e un corrispettivo offerto per ciascun warrant pari a 0,78 euro (corrispondente ad un premio del 75,4% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell'ultimo mese).L'OPA èed è previsto che Poste Italiane detenga una, e che gli azionisti di controllo attuali di Sourcesense (che agiscono di concerto con Poste Italiane nel lancio delle offerte) mantengano una partecipazione di minoranza del 30%. Il perfezionamento è previsto entro la fine del 2022.L'operazione, viene spiegato in una nota, consentirà a Poste Italiane di rafforzare le proprie, incrementando significativamente il livello di internalizzazione delle attività ed evolvendo verso un modello di "fabbrica di prodotto", limitando l'utilizzo di personale esterno ad attività di supporto specialistico di tecnologia e attività non core.Viene sottolineato che Poste Italiane si avvarrà del contributo di Sourcesense nello sviluppo di soluzioni cloud native di nuova generazione a supporto dell'innovazione del business nel canale della, ed in particolare della, facendo leva anche sulle iniziative previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).