Poste, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo complessivo di 1,08 euro

Poste Italiane

(Teleborsa) - L'di, società italiana attiva nelle spedizioni e nei servizi finanziari, ha approvato ilal 31 dicembre 2024 e deliberato undi 1,08 euro per azione (0,33 euro già versati quale acconto a novembre 2024 e i rimanenti 0,75 euro in pagamento a titolo di saldo). Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in data 25 giugno 2025, previo stacco della cedola n. 16 in data 23 giugno 2025 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 24 giugno 2025.I soci hanno anche rinnovato il, che sarà composto da Antonio Mansi in qualità di Presidente (in quanto tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di 12 investitori istituzionali), nonché Giovanni Caravetta e Laura Gualtieri quali Sindaci effettivi (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanza). Sono inoltre stati nominati quali Sindaci supplenti Pierluigi Pace e Fulvia Astolfi (tratti dalla lista presentata dal medesimo azionista MEF), nonché Giuseppina Manzo (tratta dalla lista di minoranza presentata dal suddetto raggruppamento di investitori istituzionali).L'assemblea ha quindi confermato la nomina di- già nominato per cooptazione in data 26 marzo 2025 - quale membro del Consiglio di Amministrazione.I soci hanno anche: approvato, con voto vincolante, laadottata per l'esercizio 2025 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, comprensiva delle linee guida sulla politica in materia di remunerazione e incentivazione 2025 del Patrimonio BancoPosta; espresso voto favorevole, di carattere non vincolante, sulla relazione sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2024; approvato ibasati su strumenti finanziari.