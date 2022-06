BPER rivoluziona struttura tecnologica: più qualità a servizio del cliente

BPER Banca

(Teleborsa) -nell'ottica di offrire, che diventano protagonisti di unin cui esperienza digitale e fisica sono interconnesse, in linea con quanto previsto dal Piano industriale 2022-2025.Ilrecentemente presentato al mercato comprende varie linee di intervento. Per quanto riguarda l’offerta digitale, è già in corso un processo di riposizionamento, che(internet banking e mobile app) sulla base del necessità del cliente. Si agirà sulla digitalizzazione dei processi interni e sull'evoluzione della robotica.Il Piano punta inoltre a, sia internamente sia nell’ecosistema esterno, con l’applicazione dell’, che migliora la capacità di analisi dei dati a disposizione e dei comportamenti della clientela in tempo reale.Per modernizzare la propria offerta digitale, BPER si dota di unain grado di. Ciò comporta unaed unnel triennio dicon investimenti superiori a 500 milioni di euro, di cui 90 milioni per il rinnovo delle infrastrutture dell’Information Technology."Stiamo ottimizzando il nostro impianto digitale con l’obiettivo di creare un ecosistema accessibile, un modello di business innovativo e virtuoso, in cui la banca interagisce con il cliente in modo più coinvolgente e diretto", afferma, Vice Direttore Generale Vicario e Chief Business Officer del Gruppo, agigungendo "un simile cambio di paradigma presenta notevoli vantaggi in termini di efficienza e di customer experience".Il Vice Direttore Generale e Chief Operating Officer di BPER,, sottolinea "innovazione e digitalizzazione sono due asset su cui il nostro Gruppo bancario punta con determinazione, specie dopo avere assunto una nuova dimensione nazionale grazie alle recenti operazioni straordinarie."