Unicredit capofila di un finanziamento in pool di 320 milioni a EP Centrale Ostiglia

(Teleborsa) -ha finalizzato undi euro a favore di, società interamente detenuta da EP Produzione e indirettamente dallo sponsor EP Power Europe, al 100% del Gruppo EPH.Ilconcerne la costruzione e la messa in esercizio di una(CCGT) per una capacità nominale totale di, realizzata con una tecnologia all'avanguardia. La nuova unità si è aggiudicata un, con decorrenza 2024, e contribuirà al percorso verso una transizione energetica sostenibile dell’Italia.La nuova unità èper l'utilizzo di, ed è inoltre dotata di un condensatore ad aria che permette di, aumentando la disponibilità e l'affidabilità dell'unità anche durante le sempre più frequenti stagioni con scarse precipitazioni.per il settore dell'energia è stata avviata, impostata e coordinata da, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, e sottoscritta da un insieme unico dicome, DZ BANK, MUFG e SMBC Bank EU AG in qualità di Mandated Lead Arrangers e Original Lenders. Banco BPM, BPER, MUFG e SMBC Bank EU AG hanno agito anche in qualità di Hedging Banks, con BPER che svolge altresì il ruolo di Account Bank & Agent.Oltre a questo progetto,con turbina a gas da 800 MW, contra le più potenti e performanti realizzate in Italia, nella(LO). Entrambi i progetti, per un totale di 1.600 MW di nuova capacità, introdurranno nel mercato energetico italiano un nuovo livello di efficienza e flessibilità nell'ambito della produzione di elettricità.