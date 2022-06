OVS sale in borsa su possibile acquisizione Coin. Cauti gli analisti

OVS

Equita

Tamburi Investment Partners

OVS

(Teleborsa) - Sale in borsa, dopo che la società di abbigliamento quotata su Euronext Milan ha sottoscritto con tutti gli azionisti diunadel 100% della catena dedicata al mondo dell'abbigliamento, della bellezza e dell'home decoration. Per OVS si tratta di un'operazione che sa di passato, in quanto era un tempo la costola discount di Coin, da cui si è stata staccata nel 2014 prima della quotazione in Borsa. In sostanza, OVS sta"A caldoche ha sempre generato - scrivono gli analisti di- L'aggregazione con OVS diluirebbe nuovamente i margini e il modello di business del gruppo. Chiaramente la valutazione dell'eventuale operazione richiede un'analisi più approfondita degli economics attuali, del prezzo, delle sinergie (ma) e delle opportunità di crescita"."La buona conoscenza dell'asset da parte di OVS e il supporto di TIP (primo azionista di OVS) ci porta a ritenere che l'opzione sarà valutata con molta attenzione e cautela", viene aggiunto., investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha unain OVS, risultando il. Alle sua spalle c'è Azimut Investments con il 5,953, secondo i dati Consob aggiornati 23 giugno.Si muove al rialzo, che si attesta a 1,602, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,639 e successiva a 1,696. Supporto a 1,582.