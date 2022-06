CrowdFundMe, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Integrae SIM ha aumentato a(da 7,80 euro) il target price su, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, e confermato il giudizio sul titolo a "". La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha siglato un accordo vincolante , con closing previsto entro la fine dell'anno, per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di, leader del Lending Crowdfunding con focus sul settore Real Estate. L'operazione viene definita una "perfetta occasione per CrowdFundMe", che punta asul mercato del Crowdinvesting,in termini di prodotti collocabili e ampliando la customer base.Alla luce di questa operazione, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano unconsolidato 2022 pari a 2,20 milioni di euro, con unpari a 0,40 milioni di euro, corrispondente ad undel 18,2%. Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 5,60 milioni di euro (CAGR FY21 - FY25 del 40,4%) nel 2025, con EBITDA pari a 2,50 milioni di euro (corrispondente a un EBITDA margin del 44,6%), in crescita rispetto a 0,20 milioni di euro del 2021 (corrispondente ad un EBITDA margin del 13,9%).