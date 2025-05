CrowdFundMe riduce la perdita a 677 mila euro nel 2024. Ricavi +13%

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 conconsolidati pari a a 1.714.173 euro, segnando una crescita del 13,09% rispetto al risultato ottenuto nel 2023. L'consolidato dell'anno 2024 è risultato pari a -167.272 euro, sostanzialmente in linea con quanto registrato al 31/12/2023. Il gruppo ha continuato a portare avanti la politica di ottimizzazione dei costi soprattutto per quanto riguarda i costi per servizi e per godimento beni di terzi, mentre il trend è inverso per il costo del personale che, invece, ha subito un lieve incremento. Ilè stato pari a -676.648 euro, segnando un miglioramento rispetto a quanto realizzato l'anno prima (-898.977).Ladel Gruppo al 31/12/2024 è positiva ed è pari a 42.135 euro (cassa), in calo rispetto all'anno precedente a causa della contrazione delle disponibilità liquide."Il 2024 ha rappresentato un anno di consolidamento per il gruppo - ha commentato l'- Nonostante il mercato mostri ancora segnali di contrazione, entrambe le società del gruppo hanno confermato la loro posizione di leader di mercato contribuendo alla crescita dei volumi complessivamente generati per un valore di ricavi operativi oltre 1,7 milioni di euro segnando una crescita di oltre il 13% rispetto all'anno precedente. Le sinergie operative tra le due società del gruppo hanno permesso a Crowdfundme di stabilizzare il livello di costi operativi e di ampliare la propria offerta integrando nel proprio business model ulteriori soluzioni innovative per PMI, confermandosi un interlocutore di riferimento all'interno del mercato del crowdfunding. L'andamento dei primi mesi del 2025, ad oggi, conferma le prospettive di crescita condivise con un".