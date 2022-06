Finlogic, finalizzata l'acquisizione del 51% di ASE

Finlogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, ha, dando seguito all' annuncio dell'operazione in data 30 maggio 2022. La società acquisita è attiva nel campo dell'automazione industriale da oltre vent'anni, con la propria esperienza legata in particolare alla stampa, applicazione e lettura dell'etichetta (o cartellino).Il, pari complessivamente a, è stato corrisposto in data odierna da Finlogic, pro-quota ai soci venditori per 205 mila euro, mentre la restante parte sarà corrisposta, a saldo, entro il 30 giugno 2023.Alla data odierna si sonocontrattualmente previste, oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing. Al fine di garantire continuità nella gestione, resteranno coinvolti nella governance operativa tutti gli attuali manager che continueranno a svolgere le stesse mansioni.