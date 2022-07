Gas, Gazprom: esportazioni verso paesi extra CSI ridotte del 31%

(Teleborsa) -ha fatto sapere che le esportazioni di gas verso i paesi non aderenti alla(CSI, le ex repubbliche sovietiche) sono calate del 31% nel primo semestre del 2022. Leammontano a 68,9 miliardi di metri cubi. Nello stesso periodo, ha aggiunto la società, dati preliminari rivelano che Gazprom ha prodotto 238,4 miliardi di metri cubi cubi di gas: l'8,6% in meno (22,4 miliardi di metri cubi) in un anno.Gazprom ha fatto inoltro sapere che, secondo sue stime preliminari, ildi gas per il semestre 2022 è diminuito di 24 miliardi di metri cubi rispetto alla prima metà del 2021. A incidere sarebbe stato il consumo di gas dei 27 paesi dell'che nello stesso periodo è diminuito di 27 miliardi di metri cubi. "Pertanto – ha sottolineato Gazprom sui propri canali – il calo della domanda di gas nell'UE è diventato un fattore chiave nella riduzione del consumo mondiale".Ledi gas della Russia verso la Cina sono aumentate del 63,4% nei primi sei mesi del 2022. "Le esportazioni di gas verso la Cina – ha dichiarato l'azienda – stanno crescendo attraverso ilnell'ambito di un contratto bilaterale a lungo termine tra Gazprom e CNPC".