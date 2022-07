Invitalia, cambiano i vertici: Bernardo Mattarella Ad e Rocco Sabelli Presidente

Eni

(Teleborsa) -, l'agenzia "di Stato" focalizzata sullo sviluppo del sistema imprenditoriale italiano, sulla soluzione delle crisi di impresa e sul sostegno a startup e PMI innovatrici., nipote del Capo dello Stato,, che guidava Invitalia dal 2007."Oggi si conclude la mia esperienza in Invitalia. E oggi non è un giorno di dolore, di recriminazioni o di rimpianti, perchè a pochi viene data la possibilità per quindici anni, di mettere a disposizione dei propri concittadini quel poco o tanto che sanno. Di lavorare per quello che si usa definire il bene comune. A me questa opportunità e' stata data. E di questo sono riconoscente ed orgoglioso", dichiara, aggiungendo "l'Invitalia che lascio possiede 5 società, fattura 159 milioni di euro (351 consolidati), ha un utile di 80 milioni. Il totale dell'attivo è di 7,2 miliardi. Dà lavoro a 2.385 persone: 1 dirigente ogni 33 dipendenti. E' la holding per lo sviluppo del Governo italiano. Ha un portafoglio ampio di incentivi per le imprese che vogliono investire e per i cittadini che vogliono intraprendere nel nostro paese".Bernardo Mattarella arriva al vertice di Invitalia dopo un percorso di crescita interna, che lo ha portato dalla carica di direttore finanziario nel 2007 a capo della business unit Incentivi e Innovazione sino al 2017. Attualmente è Amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale rilevata da Invitalia nel 2017., un manager con esperienze in aziende di Stato comee con un posto nella travagliata storia di Alitalia, che ha guidato all'epoca del "Piano Fenice", il progetto dii salvataggio messo a punto dal governo Berlusconi sotto la regia di Banca Intesa.