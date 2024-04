REVO annuncia dimissioni consigliere

REVO

(Teleborsa) -informa che lo scorso 20 Aprile,dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società.Le dimissioni conseguono alla necessità deldi attendere ad impegni riconducibili alle mutate dinamiche dei propri impegniprofessionali e personal,i che non gli consentiranno più di dedicare il tempo adeguato all’incarico presso la società.Ignazio Rocco di Torrepadula era stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti (all’epoca Elba Assicurazioni) il 5 settembre 2022 su indicazione dell’allora socio unico REVO e il relativoIgnazio Rocco di Torrepadula era amministratore indipendente e non esecutivo, e ricopriva la carica di membro del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.