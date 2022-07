Previdenza, Corte dei conti approva gestione 2020 di Inarcassa

(Teleborsa) - Laha approvato lala Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti.Nel 2020 ilammonta ain diminuzione dello 0,96%. Scende anche il costo medio unitario, dai circa 67mila euro del 2019 ai circa 66mila euro del 2020.Ammontano ale, in aumento del 4,8 % sul 2019, con i contributi di maternità in aumento del 7,3% sullo stesso anno. Lecorrenti sono pari ae l'indice di copertura contributi/prestazioni pensionistiche correnti si è attestato a 1,42 contro 1,45 del 2019. Laè più elevata dei contributi correnti (+4,08%). Ilcalcolato come differenza tra contributi e prestazioni istituzionali è pari ain calo del 24,72% rispetto al 2019.Laraggiunge un rendimento gestionale lordo complessivo pari allo(+1,66 % la componente destinata all’immobiliare domestico).Laè proseguita tramite il comparto Uno, il cui portafoglio, prevalentemente locato (circa il 95%), ha raggiunto un monte canoni annuo complessivo di circacon una redditività lorda da canoni pari a circa il 5,30%. I proventi 2020 distribuiti dal comparto Uno sono stati circa 5,4 milioni di euro, con una performance lorda, comprensiva della distribuzione, poco superiore al 4 %. Il Fondo Inarcassa Re Comparto Due ha proseguito l'attività di gestione degli asset in portafoglio, registrando al 30 giugno una redditività lorda da canoni del 3,3%.Laammonta a, le disponibilità liquide al 31.12.2020 sono pari a 720,5 milioni di euro.