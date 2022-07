Vaticano vende in perdita immobile londinese al centro di scandalo finanziario

(Teleborsa) - Ilhache ha portato a un processo, tutt'ora in corso, per cui dieci persone sono accusate di appropriazione indebita, frode, riciclaggio ed estorsione. Tra queste ci sono anche un cardinale e due broker finanziari italiani. In una nota, la Santa Sede ha comunicato che l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato ladel palazzo in, con un incasso complessivo diNel 2014per l'acquisto dell'immobile, poi finito al centro dello scandalo finanziario. "Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l'acquisto dell'immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato,, e con esso le donazioni dei fedeli", sottolinea la nota del Vaticano.La Santa Sede si è, selezionato al termine di unaavviata nel gennaio 2021 sotto la vigilanza di advisor immobiliari. Nel settembre del 2021 l'APSA aveva ricevuto un primo round di 16 offerte, oggetto di due diligence nei mesi successivi, seguito da un secondo round di 3 offerte.