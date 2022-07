Premio FS per la comunicazione territoriale al TgrRai

(Teleborsa) - Si sta svolgendo in queste ore la due giorni della 43esima edizione dele proprio ieri, nel corso della prima giornata, è stato conferito ilalleIl Premio FS - si legge su Fs News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato - è stato consegnato ieri. "Ringraziamo Ferrovie dello Stato per questo premio che riconosce il nostro impegno - ha detto Perillo - è una gioia riceverlo perché ci viene assegnato dal Premio Ischia, che vuol dire qualità, e da Ferrovie, che vuol dire territorio. E noi come Tgr proviamo a fare proprio questo: raccontare con qualità ciò che accade regione per regione, comune per comune"."La Giuria del Premio FS per la Comunicazione Territoriale - si legge nella motivazione del riconoscimento - ha ritenuto all'unanimità di premiare la TgrRai per l'. Temi che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno sostenuto lo sforzo di riadattare attività e convogliare energie per la tenuta del sistema produttivo e sociale del territorio intero".Secondo la Giuria "la testata, da sempre attenta alla molteplicità delle realtà locali, ha. Fra queste il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui ha seguito l'evoluzione nel tempo e gli sviluppi nelle capillarità territoriali che necessariamente interessano la vita quotidiana, l'ambiente, la sostenibilità e soprattutto il nostro futuro".Per FS, d'altronde, essere a fianco della 43esima edizione Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, significa. Riaffermare il proprio convincimento che un'informazione trasparente, imparziale e attenta alle esigenze delle comunità rappresenti un valore imprescindibile di democrazia, civiltà e libertà.Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è infatti un riconoscimento conferito ai giornalisti che nel corso della propria carriera si sono distinti per professionalità e deontologia. Organizzato con il, nel passato è stato assegnato, tra gli altri, a Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Alberto Moravia e più di recente a Paolo Mieli, Eugenio Scalfari, Piero Angela. Il vincitore dell'edizione 2022, a cui il Premio sarà consegnato nella serata conclusiva di stasera, sabato 2 luglio, è il direttore di Limes Lucio Caracciolo.