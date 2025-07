Eprcomunicazione acquista il 51% di CP&P per 200 mila euro

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha sottoscritto un. La CP&P è un'agenzia di comunicazione integrata e brand experience design con sede a Milano. Fondata nel 2009 da Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni e Barbara Arioli, ha ampliato il team includendo Roberto Pace, Massimiliano Trepiccione e Luca Oliverio, oggi CEO e Head of Innovation.Al 31 dicembre 2024 CP&P evidenziava undi 853.703 euro, undi 130.889 euro, corrispondente al 15,5% del fatturato, unpari a 75.940 euro e unFinanziario Netto (IFN) pari a negativi (cassa) 92.108 euro, con un organico di circa 15 tra dipendenti e collaboratori."Siamo estremamente lieti di annunciare un nuovo, significativo passo nel nostro percorso di crescita, con l'acquisizione di CP&P, un'operazione strategica che rafforza ulteriormente la nostra value proposition - ha commentato l'- L'integrazione delle competenze consolid a il nostro posizionamento in un mercato sempre più competitivo e in continua trasformazione,"."Questa operazione si inserisce, rafforzando i fondamentali del gruppo e generando sinergie in grado di accelerare ulteriormente la creazione di valore per i nostri stakeholders", ha aggiunto.Ilper il 51% di CP&P è stato provvisoriamente determinato dalle parti, a seguito di due diligence contabile e tecnico/commerciale in 200.275,39 euro. L'operazione sarà finanziata tramite mezzi propri.