Assicurazioni, Signorini: massima attenzione a spread e inflazione

(Teleborsa) - Mi aspetto laper tutte le variabili rilevanti, in particolare per l'andamento dei tassi e degli spread e per la dinamica dell'inflazione". Lo ha detto il Presidente dell'IVASS,, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania.- ha aggiunto Signorini - le tengano a mente nel calcolo degli aggregati patrimoniali.I divari territoriali nel costo delle polizze Rc auto "le due province che si collocano aglisi è ridotto in otto anni di quasi la metà. D'altra parte i margini tecnici continuano a mostrare marcate differenze (da -30 euro per polizza a Caltanissetta, a +148 euro a Isernia),"Hoe mi riprometto di tornarci - ha assicurato - una volta che avremo un quadro più completo. Pensiamo che il grado di concorrenza a livello locale abbia un ruolo: a parità di rischio, dove più alta è lal'incidenza delle denunce tardive e i tempi e l'incertezza del contenzioso hanno un peso molto rilevante,Quanto al sistema bonus-malus, dice Signorini. Da un lato "le classi di conversione universale hanno perso quasi ogni valore segnaletico (poco meno del 90 per cento dei veicoli è in classe 1); dall'altro, si è diffusa tra le imprese l'abitudine di definire classi "interne", nè trasparenti nè universali. Una riforma - ha aggiunto - è ormai urgentee deve essere affrontata in modo organico, anche tenendo conto di