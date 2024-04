OPA Unipolsai, risultati confermati. Verso sell-out e delisting

UnipolSai Assicurazioni

Unipol Gruppo

(Teleborsa) - In merito all'offerta pubblica di acquisto () volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di, l'offerenteha comunicato i, con il raggiungimento deldi UnipolSai Assicurazioni.I risultati definitivi confermano il raggiungimento di una partecipazione complessivadel capitale medesimo. Pertanto, si conferma la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adempimento dell'obbligo di acquisto. La Procedura di Sell-Out sarà concordata con Borsa Italiana.L'offerente fornirà ulteriori informazioni e dettagli in merito alle modalità di svolgimento e ai termini della Procedura di Sell-Out nonché alle tempistiche del delisting con apposito successivo comunicato, non appenaavrà determinato ilper le azioni residue.