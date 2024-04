Gruppo BCC Iccrea perfeziona accordo bancassurance Danni con Assimoco

(Teleborsa) - È stata perfezionata lanel. Assimoco ha infatti acquisito da BCC Banca Iccrea il 51% del capitale di BCC Assicurazioni, compagnia assicurativa dedicata all'offerta di prodotti di protezione nell'ambito del Gruppo BCC Iccrea. Il passaggio delle quote è l'atto conclusivo dopo la sottoscrizione degli accordi preliminari nel settembre 2023 e l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.L'accordo prevede una durata complessiva fino acon ladel capitale di BCC Assicurazioni per arrivare a detenerne il 70%, si legge in una nota."Questo closing rappresenta, grazie a un partner di assoluto rilievo come Assimoco, realtà che già collabora con diverse nostre BCC e con cui abbiamo voluto definire la nostra collaborazione strategica annunciata nel settembre 2023 - ha commentato, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea - Da questo momento siamo pronti a creare ulteriori sinergie sul territorio e a lavorare al completamento dell'offerta a beneficio delle esigenze dei clienti delle nostre Banche nel comparto assicurativo".All'esito dell'operazione di trasferimento della partecipazione azionaria, si è tenuta l'assemblea di BCC Assicurazioni, nell'ambito della quale sono statie del Collegio Sindacale. In particolare, Gian Luca Galletti, attuale Presidente di Emil Banca, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Mirella Maffei, attuale Direttore Business Development & Finance di Assimoco, assume anche il ruolo di Direttore Generale in BCC Assicurazioni."Siamo soddisfatti di questo accordo, checon Iccrea e ci dà l'opportunità di esercitare l'attività assicurativa in una logica di rete territoriale, con l'obiettivo di offrire prodotti e servizi utili a proteggere famiglie, piccole e medie imprese, Cooperative ed enti del terzo settore clienti delle BCC del Gruppo BCC Iccrea - ha dichiarato, Direttore Business Development & Finance di Assimoco e Direttore Generale in BCC Assicurazioni - Crediamo fortemente nel ruolo sociale dell'assicurazione e lavoreremo insieme per restituire a comunità e territori l'impatto positivo del nostro modo di gestire il business della protezione".