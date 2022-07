Seco, ricavi in crescita in Q2. Perfezionata operazione Camozzi

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha registrato(pre-chiusura e quindi suscettibili di variazioni) pari a circa 52 milioni di euro neldel 2022, in crescita del 130% rispetto allo stesso periodo del 2021 e in linea con l'estremo più alto della guidance ufficiale precedentemente comunicata al mercato. Larispetto al secondo trimestre del 2021 è stata pari al 65%, mentre la crescita like-for-like è stata pari al 52%.Questo andamento, spiega l'azienda di Arezzo, è legato ad una significativatra cui gli l'EMEA, l'APAC e gli USA, oltre che da una, che ha contribuito per circa 5,9 milioni di euro ai ricavi consolidati di Seco."In undi componenti, questi risultati confermano che il nostro modello di business ci consente di cogliere le grandi opportunità di crescita che abbiamo davanti a noi: sono molto soddisfatto del lavoro che, trimestre dopo trimestre, stiamo facendo per centrare gli ambiziosi target di crescita che ci poniamo", ha dichiaratodi Seco.Seco ha anche comunicato di aver completato il, comunicata al mercato lo scorso 29 aprile. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a 50 milioni di euro e prevede il conferimento da parte di Camozzi Digital del(impegnato nello sviluppo di algoritmi e di applicazioni di AI) e asset di proprietà intellettuale. Contestualmente, l'accordo prevede l’emissione di n. 7.971.583 nuove azioni, pari al 6,73% del capitale sociale di Seco post-aumento di capitale, in favore del Gruppo Camozzi, che diventa un azionista di riferimento con un orizzonte di lungo periodo.Camozzi Digital ha conferito in SECO oltrespecificamente sviluppati per realizzare l'Autonomous Manufacturing: tali funzionalità saranno integrate in CLEA, riducendo di oltre tre anni il time-to-market delle soluzioni IIoT di Seco per le Smart Factories e gli OEM. Dalla vendita di queste nuove soluzioni, Seco prevedeper complessivi 50 milioni di euro nel triennio 2023-25, di cui 14 milioni di euro già nel 2024.Il gruppo tech ha infine perfezionato l'operazione di riorganizzazione societaria che, tutte le attività legate al business edge computing svolte da SECO in DACH e Nord Europa. In particolare, tale operazione prevede la fusione di cinque legal entity del gruppo aventi sede in Germania.L'obiettivo è conseguirederivanti dalla semplificazione della struttura, nonché massimizzare i benefici derivanti dall'integrazione e dalla. La fusione ha effetto dal 1° luglio 2022, con effetti contabili retrodatati a partire dal 1° gennaio 2022.