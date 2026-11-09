Seco, utile adjusted sale a 12,7 milioni di euro nei 9 mesi. Ricavi +8,1%

(Teleborsa) - Seco , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato che i ricavi sono passati da 146,4 milioni di euro al 30 settembre 2025 a 158,3 milioni di euro al 30 settembre 2026, in crescita di 11,9 milioni di euro (+8,1%). Questa dinamica è legata all'accelerazione nella seconda parte dell'anno, dovuta a una sostenuta domanda di soluzioni per l'Edge AI.



L'EBITDA adjusted è passato da 30,8 milioni di euro (21% dei ricavi) al 30 settembre 2025 a 33,2 milioni di euro (21% dei ricavi) al 30 settembre 2026, con una crescita di 2,4 milioni di euro (+7,7%). L'espansione del business ha generato un effetto di leva operativa nel terzo trimestre, che ha più che compensato l'impatto dei maggiori costi del personale legati agli investimenti in risorse di R&D volti a rafforzare la capacità di SECO nel cogliere le future opportunità di crescita. L'utile netto adjusted è passato da 11,4 milioni di euro (7,8% dei ricavi) al 30 settembre 2025 a 12,7 milioni di euro (8,0% dei ricavi) al 30 settembre 2026, con una crescita di 1,3 milioni di euro (+11,9%).



L'indebitamento finanziario netto adjusted è passato da un debito netto pari a 37,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025 a un debito netto pari a 48,1 milioni di euro al 30 settembre 2026, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto all'1H26 (47,7 milioni di euro). Tale variazione è legata prevalentemente alle dinamiche di capitale circolante netto osservate nel periodo.



"I primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del posizionamento di SECO e l'efficacia degli investimenti realizzati nel corso degli anni - ha commentato l'AD Massimo Mauri - Il terzo trimestre ha registrato la migliore performance nella storia del Gruppo, sostenuta dalla capacità di ampliare la nostra base clienti e rafforzare la nostra presenza nei mercati finali strategici. Allo stesso tempo, le acquisizioni annunciate in Cina rafforzano ulteriormente la nostra piattaforma nell'area Asia-Pacifico, aggiungendo nuove risorse al nostro team di R&D e ampliando la nostra presenza per servire i clienti e operare localmente in una delle regioni più dinamiche per l'Edge e la Physical AI".



"Guardando la crescita dei design win e l'andamento della raccolta ordini, nonché il portafoglio tecnologico che abbiamo costruito, ritengo che la società sia posizionata per continuare ad accelerare il proprio percorso di crescita negli anni a venire", ha aggiunto.

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