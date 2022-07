MSC-Fincantieri, accordo per costruire 2 nuove navi a GNL e idrogeno

Fincantieri

(Teleborsa) - Explora Journeys, brand di viaggi di lusso della Divisione Crociere del Gruppo MSC, e, uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, hanno firmato unper la, portando così il numero complessivo della flotta da quattro a sei unità. Le due nuove costruzioni (EXPLORA V e VI) entreranno in servizio, rispettivamente, nel 2027 e nel 2028.Le nuove imbarcazioni saranno dotate di una nuova generazione die di un sistema di raccolta dell'idrogeno liquido che consentirà di utilizzare questo promettente carburante a basse emissioni di carbonio. Ilalimenterà una cella a combustibile da sei megawatt per produrre energia priva di emissioni per ile consentire alle navi di funzionare a emissioni zero in porto, con i motori spenti."Explora Journeys sta costruendo, rimanendo pronta ad adattarsi alle soluzioni energetiche alternative non appena esse saranno disponibili", ha commentato, Presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC. Le due navi aggiuntive, oggetto del memorandum siglato oggi, porteranno a 3,5 miliardi di euro l'investimento complessivo di Explora Journeys per costruire la sua flotta. Tale cifra include l'aggiornamento di EXPLORA III e IV con motori a LNG, per ulteriori 120 milioni ciascuna."Questo è in assoluto ile testimonia non solo l'ulteriore crescita della nostra partnership di lungo corso con MSC, a cui va il nostro ringraziamento, ma anche la fiducia di entrambi i gruppi nel futuro dell’industria crocieristica", ha commentato, amministratore delegato di Fincantieri.