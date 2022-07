EdiliziAcrobatica, crescita a doppia cifra nel primo semestre

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -continua a crescere e, nel primo semestre 2022, il valore dei contratti sottoscritti aumenta a doppia cifra e raggiunge i 70 milioni di euro, pari al 27,27% rispetto all’analogo periodo del 2021, quando si attestò a 55 milioni.Positivo è stato l’andamento anche dellache conferma la performance in crescita del 2021, anche nel primo semestre del 2022.Dal punto di vista della, il Gruppo ha raggiunto, al 30 giugno 2022, un totale di 1.538 collaboratori, pari al 27,42% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando le risorse erano 1.207.Positivo il dato diche chiude il semestre a 2,61 milioni di euro, +35,94% rispetto al valore dello scorso anno di 1,92 milioni. Per quanto riguarda la spagnola, operativa dall’ultimo trimestre del 2021, il valore dei contratti sottoscritti è stato di 486 mila euro.