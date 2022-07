Sikri Holding passa al main market della borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -si èda Euronext Growth Oslo(che fa parte del gruppo) Si tratta del nono trasferimento finora quest'anno, e con la quotazione di Sikri Holding sono ora 211 le società quotate sul mercato principale del listino norvegese.Sikri Holding si è trasformata daspecializzata in software e servizi per il settore pubblico, fino a diventare anche un'azienda leader nei, nella tecnologia immobiliare e nell'economia dei dati nei Paesi nordici. La società ha un portafoglio di sei società: Ambita, Sikri AS, Metria AB, VIRDI, Boligmappa e Prognosesenteret.All'apertura, ildi Sikri Holding è stato fissato a 15 NOK per azione, sulla base del prezzo di Euronext Growth Oslo alla chiusura del 6 luglio. Ciò corrisponde a undella società di circa 1,4 miliardi di NOK (circa 135 milioni di euro).