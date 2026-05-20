Parigi: ingrana la marcia Euronext

(Teleborsa) - Protagonista la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Euronext più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Euronext rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 149,4 Euro, mentre i supporti sono stimati a 144,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 154,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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