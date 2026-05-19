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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (0%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 17.754,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (0%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un 0%, a quota 17.754,3 in apertura.
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