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Parigi: Euronext in rally

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Euronext in rally
Protagonista la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,42%.
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