Alfonsino lancia PUD, nuovo servizio per digitalizzare gli ordini telefonici

Alfonsino

(Teleborsa) - A partire da oggi, 11 luglio, sarà disponibile una nuova funzionalità sulla piattaforma, denominata PUD (Prenota Un Driver),Lo comunica la stessa PMI innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, aggiungendo che, la nuova funzionalità, che andrà ad intercettare gli ordini non effettuati tramite app, permetterà ai partner di Alfonsino di importare ordini telefonici direttamente sulla piattaforma e servirsi dei rider per le consegne dei prodotti presso il domicilio del cliente finale.Di conseguenza,dei loro clienti senza dover implementare la propria flotta di fattorini e impattare sui propri costi aziendali.PUD consentirà ad Alfonsino di far accrescere la notorietà del servizio nelle città di nuova apertura, incrementare il numero di ordini sulla piattaforma, offrire un servizio di assistenza dedicato al cliente finale e digitalizzare gli ordini telefonici che non godono di puntualità sull’orario di consegna. Questa nuova funzionalità sarà inizialmente resa disponibile per un numero selezionato di partner che avranno la possibilità di usufruire del servizio in forma di beta test per poi essere estesa successivamente a tutti i partner della ristorazione., in quanto siamo profondamente convinti che avrà risvolti positivi sul business e sul fatturato - ha commentato-. Basti considerare che secondo una ricerca sviluppata dall’Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano e di Netcomm ad oggi circa l’84% del delivery viene ancora ordinato telefonicamente, mentre solo il 16% sfrutta i servizi online. Per questo motivo,, aumentando la produttività dei nostri partner, dei driver e il volume d’affari di Alfonsino".