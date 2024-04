Alfonsino, assemblea approva bilancio e nomina CdA

Alfonsino

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, PMI innovativa, operante nel settore del cd ‘Order & Delivery’ e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, in sede ordinaria, ha approvato il, con il meccanismo di voto di lista, il, preventivamente definendone in 5 (cinque) il numero dei componenti e stabilendo in 3 esercizi sociali (e così sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026) la durata del relativo incarico.I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall’unica lista depositata, presentata congiuntamente dagli azionisti Domenico Pascarella, Carmine Iodice, Valerio Chiacchio e Armando Cipriani che detengono, complessivamente, n. 6.548.506 azioni, pari al 52,38% del capitale sociale. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Domenico Pascarella; Carmine Iodice; Valerio Chiacchio; Armando Cipriani; e Paolo Picazio.L’Assemblea della Società ha altresìL’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha altresì nominato, con il meccanismo di voto di lista, ildi Alfonsino, che rimarrà in carica per tre esercizi e più precisamente sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026, fissandone altresì i relativi compensi.I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono stati tratti dall’unica lista depositata, presentata congiuntamente dagli azionisti Domenico Pascarella, Carmine Iodice, Valerio Chiacchio e Armando Cipriani che detengono, complessivamente, n. 6.548.506 azioni, pari al 52,38% del capitale sociale. Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto: Sndaci Effettivi, Pipolo Pierluigi, Lazzarini Alessandro, Cuscunà Giuseppe Antonio. Sindaci Supplenti: Polizzi Giovanni, Lazzarini Marco.L’Assemblea ha nominato, ai sensi dello statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Pierluigi Pipolo.